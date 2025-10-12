Bekannte Airline räumt gewaltiges Datenleck ein

Mega-Datenleak bei der wichtigsten australischen Airline: Cyber-Kriminelle haben nach Angaben der nationalen Fluggesellschaft Qantas die Daten von rund 5,7 Millionen Kunden gestohlen und ins Internet gestellt.
Wie Qantas am Sonntag mitteilte, erlangten die Täter Anfang Juli über die Plattform eines Drittanbieters in den meisten Fällen Zugriff auf Namen, E-Mail-Adressen und Vielfliegerdaten der Betroffenen. In einigen Fällen habe es sich aber auch um Privat- oder Geschäftsadressen, Geburtsdaten, Telefonnummern gehandelt.
Auch betroffen waren das Geschlecht sowie Essensvorlieben der Kunden. Die Fluglinie betonte, von dem Datendiebstahl seien keine Kreditkarteninformationen, Finanzdaten oder Passdaten betroffen. Welche Daten im Internet veröffentlicht wurden, werde derzeit noch untersucht.
Das Datenleck ist Teil eines massiven Cyber-Angriffs auf das Software-Unternehmen Salesforce, von dem neben Qantas unter anderem auch die Fluglinien Air France und KLM sowie Disney, Google, Ikea, Toyota und McDonald‘s betroffen sind. Die Daten werden nun gegen eine Lösegeldforderung zurückgehalten.
Seit Anfang Juli keine Zwischenfälle mehr
Qantas hatte bereits im Juli bekanntgegeben, dass Hacker über einen Drittanbieter eines seiner Kundenzentren ins Visier genommen hatten. Nun wurde bekannt, dass es sich bei dem Anbieter um Salesforce handelte. Qantas erklärte, seit dem Vorfall im Juli sei es zu keinem weiteren Eindringen gekommen. Das Unternehmen arbeite in dem Fall mit den australischen Sicherheitsbehörden zusammen.
In Australien war es in den vergangenen Jahren zu mehreren großen Cyberangriffen gekommen. Im Jahr 2023 hatten mehrere große Häfen im Land zwischenzeitlich den Betrieb eingestellt, nachdem Hacker Zugang zu den Rechnern des Hafenbetreibers DP World erlangt hatten. Die Fluglinie Qantas hatte sich im vergangenen Jahr bei Kunden entschuldigt, nachdem durch eine Sicherheitslücke bei seiner mobilen App die Namen und Reisedaten einiger Passagiere öffentlich geworden waren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.