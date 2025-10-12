Bekannte Airline räumt gewaltiges Datenleck ein

Seit Anfang Juli keine Zwischenfälle mehr

Qantas hatte bereits im Juli bekanntgegeben, dass Hacker über einen Drittanbieter eines seiner Kundenzentren ins Visier genommen hatten. Nun wurde bekannt, dass es sich bei dem Anbieter um Salesforce handelte. Qantas erklärte, seit dem Vorfall im Juli sei es zu keinem weiteren Eindringen gekommen. Das Unternehmen arbeite in dem Fall mit den australischen Sicherheitsbehörden zusammen.