Trump offen für Deal mit KI-Entwickler Anthropic

Trumps versöhnliche Töne kommen für Anthropic zu einem kritischen Zeitpunkt. Das Unternehmen strebt ebenso wie OpenAI an die Börse. Einem Medienbericht zufolge wollen einige Investoren vorher noch bei Anthropic einsteigen. Bei einer solchen Finanzierungsrunde würde sich die Bewertung im Vergleich zu Februar auf 800 Milliarden Dollar verdoppeln. Anthropic lehne diese Geldspritzen bisher aber ab.