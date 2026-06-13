Krimi um Juwelier-Einbruch: Spur führt nach Tirol

Schuhe und Rucksack trieben in Fluss

Ein weiteres – vielleicht entscheidendes – Ermittlungsdetail, das nun mit dem Fall in Verbindung gebracht werden konnte: „Irgendwo zwischen dem Wasserkraftwerk Weißhaus und Oberpinswang entledigten die Täter sich ihrer Schuhe und einem schwarzen Rucksack. Gegen Mittag sind die Sachen im Lech treibend aufgefallen, der Polizei Reutte gemeldet und von der Wasserrettung Reutte geborgen worden“, schildern die Ermittler.