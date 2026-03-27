Gericht stoppt Pentagon-Sanktionen gegen Anthropic

Insidern zufolge war die Technologie für Militäroperationen im Iran eingesetzt worden. Das US-Justizministerium argumentierte, die Weigerung des Unternehmens, die Einschränkungen aufzuheben, könne militärische Systeme während laufender Einsätze gefährden. US-Präsident Donald Trump hatte zudem in einem Beitrag in den sozialen Medien angeordnet, dass die gesamte Regierung die Nutzung von Claude einstellen solle.