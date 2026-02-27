Anthropic widersetzt sich Forderung des Pentagons

„Diese Drohungen ändern nichts an unserer Position“

„Diese Drohungen ändern nichts an unserer Position. Wir können der Forderung nicht guten Gewissens nachkommen“, sagte Amodei. Es sei das Vorrecht des Ministeriums, die Vertragspartner auszuwählen, die am ehesten mit seiner Vision übereinstimmten. „Aber angesichts des erheblichen Werts, den die Technologie von Anthropic für unsere Streitkräfte darstellt, hoffen wir, dass sie ihre Entscheidung überdenken“, sagte Amodei. Sollte sich das Ministerium dafür entscheiden, die Zusammenarbeit mit Anthropic zu beenden, werde Anthropic einen reibungslosen Übergang zu einem anderen Anbieter ermöglichen.