Musiala und Co. jagen den eigenen DFB-Rekord

„Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball und am Ende gewinnen immer die Deutschen“. Der legendäre Satz von England-Ikone Gary Lineker nach dem verlorenen Halbfinale bei der WM 1990 ist zwar bereits dreieinhalb Jahrzehnte alt und dementsprechend ausgelutscht, trifft in Tagen wie diesen aber mehr denn je wieder auf die deutsche Nationalmannschaft zu.