TV-Panne! Formel 1 schickt Marquez in die Pension

Auch Marc Marquez lässt sich das Formel-1-Spektakel in Barcelona nicht entgehen. Der Ducati-Fahrer war am Freitag in der Audi-Garage zu Gast und verfolgte das Freie Training. Als er von der TV-Regie eingeblendet wurde, war in seiner einer Bauchbinde jedoch die Berufsbezeichnung „ehemaliger Moto-GP-Pilot“ zu lesen.