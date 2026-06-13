TV-Panne! Formel 1 schickt Marquez in die Pension

Hoppala! Der Regie der offiziellen TV-Übertragung der Formel 1 ist beim Training in Barcelona ein Fehler unterlaufen: Kurzerhand wurde MotoGP-Superstar Marc Marquez in die Pension geschickt.
Auch Marc Marquez lässt sich das Formel-1-Spektakel in Barcelona nicht entgehen. Der Ducati-Fahrer war am Freitag in der Audi-Garage zu Gast und verfolgte das Freie Training. Als er von der TV-Regie eingeblendet wurde, war in seiner einer Bauchbinde jedoch die Berufsbezeichnung „ehemaliger Moto-GP-Pilot“ zu lesen.
Sofort überschlugen sich im Netz die Reaktionen, es hagelte Spott für die Regie. Schließlich ist der 33-jährige Spanier noch in der MotoGP aktiv. Immerhin: Man bemerkte den Fauxpas und korrigierte die Einblendung wenig später.
Marquez kann darüber lachen
Marquez nahm’s jedenfalls mit Humor. Nach dem Training postete er einen Screenshot der Szene und fügte ein lachendes Smiley hinzu.
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