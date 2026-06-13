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Hoppala!

TV-Panne! Formel 1 schickt Marquez in die Pension

Formel 1
13.06.2026 12:25
Marc Marquez
Marc Marquez(Bild: AFP/FERENC ISZA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hoppala! Der Regie der offiziellen TV-Übertragung der Formel 1 ist beim Training in Barcelona ein Fehler unterlaufen: Kurzerhand wurde MotoGP-Superstar Marc Marquez in die Pension geschickt.

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Auch Marc Marquez lässt sich das Formel-1-Spektakel in Barcelona nicht entgehen. Der Ducati-Fahrer war am Freitag in der Audi-Garage zu Gast und verfolgte das Freie Training. Als er von der TV-Regie eingeblendet wurde, war in seiner einer Bauchbinde jedoch die Berufsbezeichnung „ehemaliger Moto-GP-Pilot“ zu lesen.

Sofort überschlugen sich im Netz die Reaktionen, es hagelte Spott für die Regie. Schließlich ist der 33-jährige Spanier noch in der MotoGP aktiv. Immerhin: Man bemerkte den Fauxpas und korrigierte die Einblendung wenig später.

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Marquez kann darüber lachen
Marquez nahm’s jedenfalls mit Humor. Nach dem Training postete er einen Screenshot der Szene und fügte ein lachendes Smiley hinzu.

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