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Ein kläglicher Versuch

Der schlechteste „Flitzer“ der WM-Geschichte

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 11:40
Sofort nach seinem Sprung wurde der „Flitzer“ gestoppt.
Sofort nach seinem Sprung wurde der „Flitzer“ gestoppt.(Bild: x.com/SundayChants)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Was für ein kläglicher Versuch, Unruhe bei der Weltmeisterschaft zu stiften! Ein junger Mann wollte beim Auftaktspiel der USA gegen Paraguay (4:1) am Freitag auf das Spielfeld stürmen. Nach wenigen Metern war jedoch bereits Schluss.

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Videos in den sozialen Netzwerken zeigen den Zuschauer, der mit einem Ball in der Hand auf den Rängen hin und her lief. Sein Plan war klar, er wollte auf den Rasen gelangen. Nach wenigen Sekunden sprang er schließlich in Richtung Spielfeld – hier zu sehen im Video:

Das Problem: Die Ordner, die bereits ein Auge auf ihn geworfen hatten, stoppten ihn sofort nach seinem Sprung. Wenig später wurde der „Fan“ vom Sicherheitspersonal abtransportiert.

„Du verdammter Idiot!“, schrie ein anderer Zuschauer, der das Spiel im SoFi-Stadion in Los Angeles live mitverfolgte. „Du verdammter Idiot!“ Zusätzlich gab’s auch noch eine Bierdusche. Schon jetzt wird der Mann im Netz als „schlechtester Flitzer in der Geschichte des Sports“ bezeichnet.

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