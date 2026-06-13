WM-Unruhe! Matthäus knöpft sich jetzt Klopp vor

Solche Äußerungen von Klopp machen Nagelsmann die Arbeit „nicht gerade leichter“, schimpft Matthäus. „Ich möchte mal sehen, was Kloppo gesagt hätte, wenn ein Experte ihm vor einem wichtigen Champions-League-Spiel geraten hätte, einen seiner Stammspieler auf die Bank zu setzen.“ Nachsatz: „Bisher wurde noch keine WM-Minute gespielt und dann wird schon so eine Diskussion losgetreten!“