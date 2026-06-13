WM-Unruhe! Matthäus knöpft sich jetzt Klopp vor

Lothar Matthäus ist bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Jetzt knöpft sich die Legende seinen Experten-Kollegen Jürgen Klopp vor. Es geht um Aussagen zu DFB-Star Jamal Musiala.
„Ich habe mich sehr gewundert, als ich gesehen habe, dass Jürgen Klopp und Thomas Müller dazu geraten haben, Deniz Undav statt Jamal Musiala im Auftaktspiel spielen zu lassen. Ich akzeptiere ihre Meinung, möchte es aber so nicht stehen lassen“, betont Matthäus im Gespräch mit der „Bild“.
Matthäus fehlt Feingefühl
Dem 65-Jährigen fehle schlichtweg das Feingefühl. „Gerade Jürgen Klopp sollte es eigentlich wissen. Um eine erfolgreiche WM zu spielen, braucht Deutschland die Qualität eines Musiala. Darum muss man ihm nun Vertrauen und die Spielzeit geben“, so Matthäus.
Solche Äußerungen von Klopp machen Nagelsmann die Arbeit „nicht gerade leichter“, schimpft Matthäus. „Ich möchte mal sehen, was Kloppo gesagt hätte, wenn ein Experte ihm vor einem wichtigen Champions-League-Spiel geraten hätte, einen seiner Stammspieler auf die Bank zu setzen.“ Nachsatz: „Bisher wurde noch keine WM-Minute gespielt und dann wird schon so eine Diskussion losgetreten!“
Zum Auftakt gegen WM-Neuling
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