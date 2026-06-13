Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Zeitplan Ergebnisse Wettmeisterschaft

„Er sollte es wissen“

WM-Unruhe! Matthäus knöpft sich jetzt Klopp vor

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 12:45
Lothar Matthäus (li.) ärgert sich über die Aussagen von Jürgen Klopp.
Lothar Matthäus (li.) ärgert sich über die Aussagen von Jürgen Klopp.(Bild: Krone-Collage/Mario Urbantschitsch, AFP/KERSTIN JOENSSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lothar Matthäus ist bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Jetzt knöpft sich die Legende seinen Experten-Kollegen Jürgen Klopp vor. Es geht um Aussagen zu DFB-Star Jamal Musiala.

0 Kommentare

„Ich habe mich sehr gewundert, als ich gesehen habe, dass Jürgen Klopp und Thomas Müller dazu geraten haben, Deniz Undav statt Jamal Musiala im Auftaktspiel spielen zu lassen. Ich akzeptiere ihre Meinung, möchte es aber so nicht stehen lassen“, betont Matthäus im Gespräch mit der „Bild“.

Jamal Musiala steht vor dem WM-Auftakt der Deutschen im Fokus.
Jamal Musiala steht vor dem WM-Auftakt der Deutschen im Fokus.(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

Matthäus fehlt Feingefühl
Dem 65-Jährigen fehle schlichtweg das Feingefühl. „Gerade Jürgen Klopp sollte es eigentlich wissen. Um eine erfolgreiche WM zu spielen, braucht Deutschland die Qualität eines Musiala. Darum muss man ihm nun Vertrauen und die Spielzeit geben“, so Matthäus.

Solche Äußerungen von Klopp machen Nagelsmann die Arbeit „nicht gerade leichter“, schimpft Matthäus. „Ich möchte mal sehen, was Kloppo gesagt hätte, wenn ein Experte ihm vor einem wichtigen Champions-League-Spiel geraten hätte, einen seiner Stammspieler auf die Bank zu setzen.“ Nachsatz: „Bisher wurde noch keine WM-Minute gespielt und dann wird schon so eine Diskussion losgetreten!“

Lesen Sie auch:
Schreiben die Deutschen bei der WM Geschichte? 
Sport Tv Logo
Deutsche Siegesserie
Musiala und Co. jagen den eigenen DFB-Rekord
13.06.2026
Kritik an Entscheidung
Heftiger Gegenwind für Nagelsmann vor WM-Auftakt
13.06.2026

Zum Auftakt gegen WM-Neuling
Nach zwei WM-Auftaktniederlagen 2018 und 2022 scheinen drei Punkte für Deutschland bereits vor dem Anpfiff gegen WM-Neuling Curacao am Sonntag (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Houston fix. Dennoch herrscht Unruhe bei unseren Nachbarn ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.06.2026 12:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
210.024 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
103.293 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
82.774 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1768 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1518 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
972 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Golf trifft Ski und WM
Kirchgasser: „Sonst hätte es Rangnick nicht getan“
„Er sollte es wissen“
WM-Unruhe! Matthäus knöpft sich jetzt Klopp vor
Sport Tv Logo
Deutsche Siegesserie
Musiala und Co. jagen den eigenen DFB-Rekord
Gruppe D im Ticker
WM: Australien gegen die Türkei ab 6 Uhr LIVE
Ein kläglicher Versuch
Der schlechteste „Flitzer“ der WM-Geschichte

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf