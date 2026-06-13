Andrew-Töchter Beatrice & Eugenie zu Gast in Wien

Während sich am heutigen Samstag in London zur Geburtstagsparade für König Charles die Royals versammeln, sorgten die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie für eine Überraschung in Wien. Die Töchter von Ex-Prinz Andrew schwänzten nämlich Trooping the Colour und besuchten lieber eine Hochzeit in Österreich.
Da staunten die Passanten nicht schlecht, als sie am Samstagvormittag plötzlich zwei waschechte Royals inmitten einer Hochzeitsgesellschaft vor der Wiener Karlskirche erblickten.
Denn niemand Geringeres als die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie mit ihren Ehemännern Edoardo Mapelli Mozzi und Jack Brooksbank posierten für Fotos und jubelten dem Brautpaar zu.
Hochzeit in Wien statt Trooping the Colour
Eine echte Überraschung! Denn immerhin feiert Großbritannien heute mit Trooping the Colour offiziell den Geburtstag von König Charles. Doch statt auf die royale Parade setzten die Prinzessinnen lieber auf legere Feierlichkeiten im Freundeskreis. Wie die „Krone“ erfuhr, fand eine Hochzeit der Familie Schwarzenberg statt.
Und die Prinzessinnen schauten auch wirklich fesch aus. Während Eugenie im dunkelblauen Kleid ihren Babybauch präsentierte, glänzte ihre Schwester Beatrice im bronzegoldenen, bodenlangen Kleid.
Turbulente Monate
Die letzten Monate waren für die York-Schwestern alles als einfach: Wegen der Verstrickungen ihres Vaters in den Epstein-Skandal wurde Andrew Ende des letzten Jahres der Prinzen-Titel entzogen. Auch Mama Sarah Ferguson ist ihren Titel Herzogin von York los.
Während Andrew Mountbatten-Windsor mittlerweile in der Royal Family mittlerweile eine Persona non grata ist, werden die Prinzessinnen immerhin zu einigen royalen Ereignissen eingeladen. So waren Eugenie und Beatrice am letzten Wochenende auch als Gäste bei der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips mit Harriet Sperling dabei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.