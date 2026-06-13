Andrew-Töchter Beatrice & Eugenie zu Gast in Wien

Hochzeit in Wien statt Trooping the Colour

Eine echte Überraschung! Denn immerhin feiert Großbritannien heute mit Trooping the Colour offiziell den Geburtstag von König Charles. Doch statt auf die royale Parade setzten die Prinzessinnen lieber auf legere Feierlichkeiten im Freundeskreis. Wie die „Krone“ erfuhr, fand eine Hochzeit der Familie Schwarzenberg statt.