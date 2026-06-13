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Royale Hochzeitsgäste

Andrew-Töchter Beatrice & Eugenie zu Gast in Wien

Royals
13.06.2026 11:59
Royaler Besuch in Wien: Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie mischten sich vor der Karlskirche ...
Royaler Besuch in Wien: Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie mischten sich vor der Karlskirche unter die Hochzeitsgäste!(Bild: Privat, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während sich am heutigen Samstag in London zur Geburtstagsparade für König Charles die Royals versammeln, sorgten die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie für eine Überraschung in Wien. Die Töchter von Ex-Prinz Andrew schwänzten nämlich Trooping the Colour und besuchten lieber eine Hochzeit in Österreich.

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Da staunten die Passanten nicht schlecht, als sie am Samstagvormittag plötzlich zwei waschechte Royals inmitten einer Hochzeitsgesellschaft vor der Wiener Karlskirche erblickten.

Denn niemand Geringeres als die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie mit ihren Ehemännern Edoardo Mapelli Mozzi und Jack Brooksbank posierten für Fotos und jubelten dem Brautpaar zu.

Prinzessin Beatrice trug ein bronzegoldenes Kleid, hinter ihr ist ihr Ehemann Edoardo Mapelli ...
Prinzessin Beatrice trug ein bronzegoldenes Kleid, hinter ihr ist ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi zu sehen, daneben Schwager Jack Brooksbank.(Bild: Privat, Krone KREATIV)

Hochzeit in Wien statt Trooping the Colour
Eine echte Überraschung! Denn immerhin feiert Großbritannien heute mit Trooping the Colour offiziell den Geburtstag von König Charles. Doch statt auf die royale Parade setzten die Prinzessinnen lieber auf legere Feierlichkeiten im Freundeskreis. Wie die „Krone“ erfuhr, fand eine Hochzeit der Familie Schwarzenberg statt. 

Und die Prinzessinnen schauten auch wirklich fesch aus. Während Eugenie im dunkelblauen Kleid ihren Babybauch präsentierte, glänzte ihre Schwester Beatrice im bronzegoldenen, bodenlangen Kleid. 

Prinzessin Beatrice sorgte vor der Karlskirche für Aufsehen.
Prinzessin Beatrice sorgte vor der Karlskirche für Aufsehen.(Bild: Privat, Krone KREATIV)
Prinzessin Eugenie zeigte im dunkelblauen Kleid ihren Babybauch.
Prinzessin Eugenie zeigte im dunkelblauen Kleid ihren Babybauch.(Bild: Privat, Krone KREATIV)

Turbulente Monate
Die letzten Monate waren für die York-Schwestern alles als einfach: Wegen der Verstrickungen ihres Vaters in den Epstein-Skandal wurde Andrew Ende des letzten Jahres der Prinzen-Titel entzogen. Auch Mama Sarah Ferguson ist ihren Titel Herzogin von York los.

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Während Andrew Mountbatten-Windsor mittlerweile in der Royal Family mittlerweile eine Persona non grata ist, werden die Prinzessinnen immerhin zu einigen royalen Ereignissen eingeladen. So waren Eugenie und Beatrice am letzten Wochenende auch als Gäste bei der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips mit Harriet Sperling dabei.

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