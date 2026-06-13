Kirchgasser: „Sonst hätte es Rangnick nicht getan“

Michaela Kirchgasser im sportkrone.at-Video-Talk! Die Ex-Ski-Heldin spricht im Rahmen des Sporthilfe-Golf-Turniers mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über ihr Golf-Talent, das WM-Fieber, Christoph Baumgartner, Ralf Rangnick und Dejan Ljubicic (im Video).