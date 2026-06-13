Nach Riesen-Tattoo: MGK wurde plötzlich sehr krank

Im Februar 2024 zeigte Machine Gun Kelly erstmals das neue Kunstwerk auf seiner Haut. Er hatte sich für ein sogenanntes Blackout-Tattoo entschieden und innerhalb kürzester Zeit den gesamten Oberkörper schwarz tätowieren lassen. In einem Interview enthüllte er jetzt, dass ihn das Tattoo „sehr krank“ gemacht habe.
In nur zwei Monaten ließ sich MGK das Riesen-Tattoo stechen. Das hatte schwerwiegende gesundheitliche Folgen für den Musiker. In einem Gespräch mit „Billboard Canada“ sprach er über die beängstigenden Nebenwirkungen der Aktion.
„Konnte nicht schlafen“
Seine Tätowiererin hatte ihm dazu geraten, das Projekt auf zwei Jahre auszuweiten, doch so lange wollte Machine Gun Kelly nicht warten. Dann rächte sich sein Körper: „Ich wurde richtig krank. Meine Haut wurde gelb, ich konnte nicht schlafen und einige Teile meines Oberkörpers gar nicht mehr richtig bewegen“, sagte er im Interview.
Neues Tattoo überdeckt alte
Das Tattoo habe er sich aus „spirituellen Gründen“ stechen lassen, er habe sich von früheren Motiven lösen wollen. In den Jahren zuvor hatten sich zahlreiche andere Tätowierungen auf seinem Oberkörper gesammelt.
Tattoos nicht immer ungefährlich
Laut der Harvard Medical School kann eine Immunreaktion des Körpers ausgelöst werden, wenn Immunzellen in der Haut auf Chemikalien in der Tätowierfarbe reagieren und zu nahegelegenen Lymphknoten wandern. So können zum Beispiel Infektionen, darunter bakterielle Hautinfektionen oder Virushepatitis, die Folge sein. Auch Narbenbildung und in seltenen Fällen sogar Hautkrebs sind Gesundheitsrisiken, die mit Tätowierungen in Verbindung gebracht werden.
MGK: „Es war inspirierend“
Die Situation sei beängstigend, aber auch inspirierend gewesen, so MGK. „Nicht nur wegen dem, was ich erreicht hatte, sondern auch wegen dem, was ich überwinden musste.“
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