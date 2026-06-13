Nach Riesen-Tattoo: MGK wurde plötzlich sehr krank

Tattoos nicht immer ungefährlich

Laut der Harvard Medical School kann eine Immunreaktion des Körpers ausgelöst werden, wenn Immunzellen in der Haut auf Chemikalien in der Tätowierfarbe reagieren und zu nahegelegenen Lymphknoten wandern. So können zum Beispiel Infektionen, darunter bakterielle Hautinfektionen oder Virushepatitis, die Folge sein. Auch Narbenbildung und in seltenen Fällen sogar Hautkrebs sind Gesundheitsrisiken, die mit Tätowierungen in Verbindung gebracht werden.