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Frage des Tages

Feiern Sie am Sonntag Vatertag?

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13.06.2026 12:09
Bekommen Sie Geschenke von Ihren Kindern am Vatertag?
Bekommen Sie Geschenke von Ihren Kindern am Vatertag?(Bild: Martin A. Jöchl)
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Von Community

Am kommenden Sonntag wird in Österreich Vatertag gefeiert. Für viele Familien ist dieser Tag eine Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen und den Vätern für ihren Einsatz im Alltag zu danken. Andere wiederum messen dem Vatertag wenig Bedeutung bei oder verzichten bewusst auf Feierlichkeiten. Unsere Frage des Tages vom 13.06.2026 lautet daher: „Feieren Sie am Sonntag Vatertag?“

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Nutzen Sie den Vatertag, um gemeinsam mit Ihrer Familie zu feiern, oder ist dieser Tag für Sie nicht besonders wichtig? Welche Bedeutung hat der Vatertag aus Ihrer Sicht heute noch? Sollte er stärker gewürdigt werden oder stehen andere familiäre Anlässe für Sie im Vordergrund? Und wie verbringen Sie diesen Tag – mit einem Familienausflug, einem gemeinsamen Essen oder ganz ohne besondere Pläne?

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