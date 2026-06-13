Feiern Sie am Sonntag Vatertag?

Nutzen Sie den Vatertag, um gemeinsam mit Ihrer Familie zu feiern, oder ist dieser Tag für Sie nicht besonders wichtig? Welche Bedeutung hat der Vatertag aus Ihrer Sicht heute noch? Sollte er stärker gewürdigt werden oder stehen andere familiäre Anlässe für Sie im Vordergrund? Und wie verbringen Sie diesen Tag – mit einem Familienausflug, einem gemeinsamen Essen oder ganz ohne besondere Pläne?