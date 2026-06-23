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LASK, aufgepasst! Kalsdorf ist der Favoritenkiller

Fußball National
23.06.2026 18:30
Die Helden von Doublesieger LASK gastieren zum Cup-Auftakt in Kalsdorf.
Die Helden von Doublesieger LASK gastieren zum Cup-Auftakt in Kalsdorf.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Zehn steirische Fußball-Klubs stehen in der 1. Runde des ÖFB-Cups. Während das „Steirer-Derby“ zwischen DSV Leoben und Voitsberg emotionale Brisanz birgt, kommt auf einen steirischen Regionalliga-Klub und „Favoriten-Schreck“ die härteste Aufgabe zu. Für GAK-Zugang Michorl wird‘s im Pokal dafür recht familiär.

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Zehn steirische Klubs eröffnen von 24. bis 26. Juli, eine Woche vorm Start der Bundesliga, den Kampf um den ÖFB-Cup. Der siebenfache Pokalsieger Sturm beginnt in Salzburg in Seekirchen, beim Vierten der Regionalliga West. Der vierfache Cupsieger GAK (der am Mittwoch um 17 Uhr in Windischgarsten gegen den slowakischen Meister Slovan Bratislava testet) muss zur Pflichtaufgabe nach Donaufeld. Dort wartet auf Peter Michorl, Zugang von Atromitos Athen, ein „Familien-Duell“, denn der Neunte der Regionalliga Ost wird gecoacht von seinem Onkel Josef Michorl. Hartberg, der dritte der steirischen Oberhausklubs, beginnt in Imst in Tirol beim Dritten der Regionalliga West.

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