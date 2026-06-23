Nur vier Weltmeister stellten bisher Top-Torjäger

An der Spitze der erfolgreichsten WM-Torjäger der Geschichte liefern sich Lionel Messi und Kylian Mbappé einen Zweikampf, das Rennen um die Krone des erfolgreichsten Torschützen der WM 2026 läuft hingegen wohl auf einen Dreikampf oder Vierkampf hinaus – im Schnitt reichten bisher übrigens sieben Volltreffer.
Lionel Messi hält nach dem 2:0 gegen Österreich bei fünf Treffern, Kylian Mbappé nach dem 3:0 gegen den Irak wie auch Erling Haaland nach dem 3:2 gegen den Senegal bei vier. Und Harry Kane steht bei einem Spiel weniger bei zwei Toren. Die aktuell wohl stärksten Stürmer der Welt sind auch bei der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten eine echte Klasse für sich. Zumal ja auch erst zwei Spieltage absolviert sind.
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