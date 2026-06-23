Nur vier Weltmeister stellten bisher Top-Torjäger

Lionel Messi hält nach dem 2:0 gegen Österreich bei fünf Treffern, Kylian Mbappé nach dem 3:0 gegen den Irak wie auch Erling Haaland nach dem 3:2 gegen den Senegal bei vier. Und Harry Kane steht bei einem Spiel weniger bei zwei Toren. Die aktuell wohl stärksten Stürmer der Welt sind auch bei der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten eine echte Klasse für sich. Zumal ja auch erst zwei Spieltage absolviert sind.