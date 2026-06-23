„Experte“ Ronivaldo warnt: „Liga 2 wird schwierig“

Neue Liga, neue Dressen, viele neue Spieler: Der FC Blau-Weiß Linz schlägt nach dem Abstieg ein neues Kapitel auf. Bei der Präsentation der Trikots von Neo-Ausrüster „Errea“ und vor dem ersten Mannschaftstraining sprach die „Krone“ mit Stürmer Ronivaldo, der ausdrücklich vor der 2. Liga warnt.
Container in Italiens Farben Grün-Weiß-Rot, Italo-Pop aus den Boxen, blau-weißer Rauch, aus dem hoch oben Spieler und Spielerinnen auftauchten: Ja, die Präsentation der neuen Dressen des nun von Italo-Ausstatter „Erreà“ ausgerüsteten FC Blau-Weiß im Hafen war im Gegensatz zum abgestiegenen Klub erstklassig. „Wir schlagen ein neues Kapitel auf“, sagte Geschäftsführer Christoph Peschek und schwärmte von der neuen Wäsch’, in deren Auswärtsversion das Linzer Wappen detailliert eingearbeitet ist. „Am Ende geht’s aber darum, dass wir nicht nur die Feschesten sind, sondern auch die Besten“, so Peschek.
Peschek-Abgang? „Habe mir natürlich Gedanken gemacht“
Ob für Geschäftsführer Peschek immer klar war, dass er nach dem Abstieg selbst bleibt? „Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, aber die Wertschätzung war groß und ich will mithelfen, dass wir wieder nach oben kommen.“ Wie auch Ronivaldo! Der 37-Jährige hatte keine verlockenden Angebote aus der Bundesliga. Nun muss sein Klub in die 2. Liga, in der der „Experte“ für Kapfenberg, Lustenau, Wacker Innsbruck und BW Linz in 217 Spielen sagenhafte 137 Tore erzielte! Dass der mit einem Budget deutlich über fünf Millionen ausgestattete Klub plant, sofort oder spätestens nächste Saison aufzusteigen, freut „Roni“, aber der Austro-Brasilianer warnt: „Wie schwierig die zweite Liga ist, hat man zuletzt gesehen, als Lustenau aufgestiegen ist und nicht die Favoriten St. Pölten und Admira!“
Trainerteam verkleinert
Auf Liga 2 bereitet Trainer Köllner, der mit Matthias Luginger, Neuzugang Sinan Bytyqi und Tormanntrainer Christoph Eglseer heuer einen Co-Trainer weniger hat als in der letzten Saison, das Team seit Wochenbeginn intensiv vor. 22 Spieler waren beim Auftakt dabei – inklusive Spielern von den Amateuren, drei Goalies und vier Testspielern: Emmanuel Mensah (21), Metehan Yildirim (21) Milad Nejad (21) und Lukas Fabian (18). Jakob Knollmüller wurde indes nun an Voitsberg verliehen, Leistungsträger Nico Maier verlor man an den Schweizer Meister Thun, von Erzgebirge Aue kam Erik Weinhauer (25). Sportchef Christoph Schößwendter: „Ein dynamischer Offensivspieler und außergewöhnlich positiver Charakter.“
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