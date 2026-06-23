„Experte“ Ronivaldo warnt: „Liga 2 wird schwierig“

Peschek-Abgang? „Habe mir natürlich Gedanken gemacht“

Ob für Geschäftsführer Peschek immer klar war, dass er nach dem Abstieg selbst bleibt? „Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, aber die Wertschätzung war groß und ich will mithelfen, dass wir wieder nach oben kommen.“ Wie auch Ronivaldo! Der 37-Jährige hatte keine verlockenden Angebote aus der Bundesliga. Nun muss sein Klub in die 2. Liga, in der der „Experte“ für Kapfenberg, Lustenau, Wacker Innsbruck und BW Linz in 217 Spielen sagenhafte 137 Tore erzielte! Dass der mit einem Budget deutlich über fünf Millionen ausgestattete Klub plant, sofort oder spätestens nächste Saison aufzusteigen, freut „Roni“, aber der Austro-Brasilianer warnt: „Wie schwierig die zweite Liga ist, hat man zuletzt gesehen, als Lustenau aufgestiegen ist und nicht die Favoriten St. Pölten und Admira!“