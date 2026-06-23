„Wenn das passiert, ist es allein unsere Schuld!“

Experten, Medien und Fans übten heftige Kritik an Superstar Cristiano Ronaldo nach Portugals enttäuschendem Auftakt-1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo. Doch Mitspieler und der Teamchef stellen sich hinter „CR7“ – der heute gegen Usbekistan seine lange Torflaute beenden will.
Null Schüsse auf das gegnerische Tor, null abgeschlossene Dribblings, null Schlüsselpässe – und sogar weniger Ballkontakte als der kongolesische Torhüter Lionel Mpasi-Nzau. Ja, der Auftakt in die WM-Endrunde lief an Cristiano Ronaldo völlig vorbei. Woraufhin die Kritik in der Heimat laut wurde, sich Experten, Medien und Fans offen die Frage stellen: Bringt es „CR7“ noch?
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