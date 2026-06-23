„Wenn das passiert, ist es allein unsere Schuld!“

Null Schüsse auf das gegnerische Tor, null abgeschlossene Dribblings, null Schlüsselpässe – und sogar weniger Ballkontakte als der kongolesische Torhüter Lionel Mpasi-Nzau. Ja, der Auftakt in die WM-Endrunde lief an Cristiano Ronaldo völlig vorbei. Woraufhin die Kritik in der Heimat laut wurde, sich Experten, Medien und Fans offen die Frage stellen: Bringt es „CR7“ noch?