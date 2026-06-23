„Kunden werden die Steuersenkung nicht spüren“

Die Teuerung – vor allem im Lebensmittelbereich – veranlasste die Regierung zum Handeln. Mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sollen jedem Haushalt in Österreich im Jahr rund 100 Euro mehr übrig bleiben. Für den Staat bedeutet diese Maßnahme ein Kostenpaket von rund 400 Millionen Euro, das durch eine Paket- und Plastikabgabe wieder hereingeholt werden soll. Der Plan klingt gut und einfach. Einzig in der Ausführung erweisen sich rund eine Woche vor dem geplanten Start noch zahlreiche Schwierigkeiten.