„Kunden werden die Steuersenkung nicht spüren“

Um Familien im Kampf gegen die Teuerung zu unterstützen, tritt am 1. Juli die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent in Kraft. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn vor allem auf Bäckereien kommt eine wahre Farce zu. Und der Kunde sieht durch die Finger ...
Die Teuerung – vor allem im Lebensmittelbereich – veranlasste die Regierung zum Handeln. Mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sollen jedem Haushalt in Österreich im Jahr rund 100 Euro mehr übrig bleiben. Für den Staat bedeutet diese Maßnahme ein Kostenpaket von rund 400 Millionen Euro, das durch eine Paket- und Plastikabgabe wieder hereingeholt werden soll. Der Plan klingt gut und einfach. Einzig in der Ausführung erweisen sich rund eine Woche vor dem geplanten Start noch zahlreiche Schwierigkeiten.
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