KI und Geopolitik prägen Weltwirtschaft bis 2050

Im globalen KI-Wettlauf sieht Lang Europa derzeit deutlich im Hintertreffen. Die USA und China seien die absoluten „Frontrunner“, während Europa nur eine „Middle Power“ sei. Fast 60 Prozent der nennenswerten großen Sprachmodelle stammten aus den USA. „Wir hängen weit hinterher, wenn es um die Mobilisierung von Kapital geht, und uns fehlen diese Technologiefirmen“, analysierte der Experte. Zudem warnte er vor einer hohen Abhängigkeit beim Fachpersonal: Auch in den USA seien zwei Drittel der Top-KI-Forscher keine amerikanischen Staatsbürger.