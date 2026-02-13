Vorteilswelt
Von wegen Entlastung

Warum KI mehr Arbeit verursacht und nicht weniger

Digital
13.02.2026 15:01
KI soll die Belastung durch bestimmte Arbeiten verringern und den Mitarbeitern dadurch mehr Zeit ...
KI soll die Belastung durch bestimmte Arbeiten verringern und den Mitarbeitern dadurch mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben einräumen – so zumindest das Versprechen.(Bild: Stock 4 You - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Eines der (vielen) Versprechen von Künstlicher Intelligenz ist, dass sie die Arbeitsbelastung reduziert, sodass sich Mitarbeiter auf mehr wertschöpfende und interessantere Aufgaben konzentrieren können. Einer neuen Studie zufolge reduzieren KI-Tools die Arbeit jedoch nicht, sondern intensivieren diese. Ein Teufelskreis.

Viele Unternehmen denken gerade darüber nach, wie sie mehr Mitarbeiter für den Einsatz von KI gewinnen können. Schließlich ist das Versprechen, dass KI die Belastung durch bestimmte Arbeiten verringert und den Mitarbeitern dadurch mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben einräumt, verlockend. Aber die Beschäftigten zahlen einen hohen Preis für die in Aussicht gestellten Produktivitätssteigerungen.

Folgen Sie uns auf