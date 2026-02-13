Warum KI mehr Arbeit verursacht und nicht weniger

LIVE: Starke Fahrt! Janine Flock liegt in Führung
Skeleton im Ticker
Eines der (vielen) Versprechen von Künstlicher Intelligenz ist, dass sie die Arbeitsbelastung reduziert, sodass sich Mitarbeiter auf mehr wertschöpfende und interessantere Aufgaben konzentrieren können. Einer neuen Studie zufolge reduzieren KI-Tools die Arbeit jedoch nicht, sondern intensivieren diese. Ein Teufelskreis.
Viele Unternehmen denken gerade darüber nach, wie sie mehr Mitarbeiter für den Einsatz von KI gewinnen können. Schließlich ist das Versprechen, dass KI die Belastung durch bestimmte Arbeiten verringert und den Mitarbeitern dadurch mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben einräumt, verlockend. Aber die Beschäftigten zahlen einen hohen Preis für die in Aussicht gestellten Produktivitätssteigerungen.
