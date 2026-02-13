Warum KI mehr Arbeit verursacht und nicht weniger

Viele Unternehmen denken gerade darüber nach, wie sie mehr Mitarbeiter für den Einsatz von KI gewinnen können. Schließlich ist das Versprechen, dass KI die Belastung durch bestimmte Arbeiten verringert und den Mitarbeitern dadurch mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben einräumt, verlockend. Aber die Beschäftigten zahlen einen hohen Preis für die in Aussicht gestellten Produktivitätssteigerungen.