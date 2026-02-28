Künstliche Intelligenz: Vertrauen und Zweifel

Seit ein paar Jahren sinken bei jungen Menschen, auch in Kärnten, die Nutzungszahlen von Instagram, TikTok und Konsorten. Grund dafür ist kein verstärkter Drang nach draußen, sondern die Künstliche Intelligenz. Ganze 94 Prozent der 11- bis 17-Jährigen nutzen KI-Chatbots.