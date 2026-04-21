Gehörloser soll trotz Befreiung ORF-Beitrag zahlen

Schon seit Geburt ist Florian W. gehörlos. Er trägt sogenannte Cochlea-Implantate, die ihn im Alltag unterstützen. Auch das Sprechen fällt ihm schwer. Aufgrund dieses Umstandes hat er eine 80-prozentige Behinderung. In seinem Behindertenpass ist vermerkt, dass er für Bus und Bahn nur ermäßigte Preise zahlen muss. Mit der ihm auch deshalb zustehenden Befreiung der Rundfunk-Gebühr haperte es in der Vergangenheit immer wieder, obwohl seit Jahren sämtliche Dokumente bei der ORF-Tochter vorliegen.