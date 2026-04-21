Wasserstand gesunken
Berührende Szene: Will sich „Timmy“ freischwimmen?
Der Kampf um das Leben des Buckelwals „Timmy“ in der Wismarbucht in Deutschland geht weiter. Doch langsam rennt den Helfern die Zeit davon. In der Nacht auf Dienstag sank der Wasserpegel dramatisch – eine gefährliche Situation für den Meeressäuger. Am Dienstagmorgen war zu sehen, wie „Timmy“ immer wieder mit seiner Brustflosse schlug. Will sich das Tier befreien?
Im aktuellen Livestream (siehe unten) ist zu sehen, wie der Buckelwal vor der Insel Poel mit seiner Brustflosse immer wieder schlägt und buckelt. Von der Stelle kommt der Wal in flachem Gewässer allerdings nicht.
Neuerlicher Rettungsversuch?
Allerdings steckt im kranken Tier offenbar noch immer Kraft, um sich selbst freizuschwimmen. Retter der schwimmenden Plattform der Privatinitiative, die die Rettung finanziert, ist am Ort des Geschehens, hält aber noch Abstand zum Wal. Es laufen Diskussionen, ob es einen neuerlichen Rettungsversuch geben soll.
Livestream zum Wal „Timmy“:
Helfer bespritzen Wal mit Wasser
Doch ein großes Problem kommt hinzu: Der Wasserstand vor der Insel Poel ist in der Nacht auf Dienstag deutlich gesunken. In den kommenden Tagen soll er bei leichten Schwankungen auf niedrigem Niveau bleiben, wie Daten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie zeigen. Damit verschlechtern sich nochmal die Rettungschancen für den Buckelwal. Helfer bespritzen „Timmy“ derzeit immer wieder mit Wasser. Ein Retter glaubt, dass die Überlebenschancen des Tiers bei 50:50 stehen.
Tier soll Nahrung bekommen
Dem Buckelwal soll nun auch erstmals Nahrung angeboten werden, wie Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) sagte. Konkret handele es sich um Shrimps und Hering. Der Wal sei natürlich in einem kritischen Zustand, sei aber dennoch vital und habe eine Chance, betonte er.
Nächster Rücktritt im Retterteam
Auch im Retterteam liegen die Nerven offenbar blank. Die bisherige Pressesprecherin des Teams, Christiane Freifrau von Gregory, gab am Dienstmorgen ihren sofortigen Rücktritt bekannt. In einer Mitteilung erklärte sie, die aktuellen Entwicklungen und Dynamiken vor Ort entsprächen „nicht mehr den Grundwerten und Standards, für die ich persönlich und wir als Team stehen“. Um die Integrität der bisherigen Arbeit zu wahren und die weitere Rettung des Tieres nicht durch interne Differenzen zu belasten, ist ein klarer Schritt zum jetzigen Zeitpunkt unumgänglich. Eine konstruktive und professionelle Zusammenarbeit sei unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht mehr möglich, schreibt Christiane Freifrau von Gregory weiter. Der Rücktritt kommt, nachdem übereinstimmenden Berichten zufolge bereits am Abend zuvor die extra aus Hawaii angereiste Tierärztin Jenna Wallace das Rettungsteam verlassen hatte.
Wal „Timmy“
- Offiziellen Messungen zufolge ist der Buckelwal „Timmy“ 12,35 Meter lang, 3,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der geschwächte Wal liegt bereits seit fast einem Monat in der Wismarbucht vor der Insel Poel (Bundesland Mecklenburg-Vorpommern).
- Erste Sichtungen des Wals hatte es Anfang März gegeben. Am 3. März tauchte der Buckelwal im Hafen von Wismar auf und lockt Schaulustige an die Kaikante. Gegen Abend schwamm er wieder Richtung Ostsee. In den Tagen darauf wurde er vor der Ostseeküste Schleswig-Holsteins sowie der Küste Mecklenburg-Vorpommerns gesehen.
- Das Tier hatte sich Experten zufolge wiederholt in Netzen verfangen. Einsatzkräfte und Meeresschützer der Organisation Sea Shepherd hatten es von einem Teil des Materials befreit.
- Am 23. März strandete der Wal das erste Mal auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand in der Lübecker Bucht. Umfangreiche Rettungsversuche starteten, das Tier schwamm schließlich selbst los. Wenige Tage später strandete es auf einer Sandbank in der Wismarbucht. Bei steigendem Wasserstand schwamm der Wal in der Nacht weiter, lag kurz darauf in der Wismarbucht wieder auf, schwamm erneut weiter. Seit 31. März saß er dann wieder fest, diesmal in der Kirchsee-Bucht. Die aktuelle Strandung im Zuge der morgendlichen Treibversuche ist nun die sechste in Folge.
Am Montagmorgen hatte sich der Wal zunächst freigeschwommen, war nach einem Zickzack-Kurs dann aber wieder auf einer Sandbank gestrandet. Mobilisierungsversuche – durch nahes Heranfahren – brachten keinen Erfolg. Rund zwei Stunden mühten sich Helfer, den zwölf Meter langen Wal von Booten aus in die richtige Richtung zu treiben. Dann war Schluss, der Wal stoppte und blieb am Übergang des Kirchsees zur Wismarbucht, die ihn letztlich in die Ostsee führen könnte, liegen.
Walforscher rät, die Rettungsaktion abzubrechen
Walforscher Fabian Ritter plädierte dafür, das Tier nun wirklich in Frieden zu lassen. „Dieser Wal macht, was er will. Er ist nicht zu kontrollieren und wir müssen jetzt endgültig einsehen, dass es für uns nicht möglich ist, diesen Wal aktiv zu retten“, sagte der Meeresbiologe. „Wir sollten ihm im Moment nur den größten Gefallen tun, indem wir ihn sein lassen.“ Entweder finde er wieder zu Kräften und die Schädigungen seien nicht so groß, sodass er ohne Zutun den erneuten Aufbruch schaffe. „Oder er ist halt auf dem Weg zu seinem Lebensende. Das müssen wir einfach jetzt akzeptieren.“
Auch Ritter geht davon aus, dass der Wal die ruhende Position im flachen Wasser immer wieder einnimmt, „weil er sich das Leben erleichtern will“. „Er liegt im Wasser, das trägt ihn, das heißt, er erdrückt sich nicht mit seinem eigenen Gewicht. Er muss nicht dafür sorgen, dass er an die Oberfläche kommt. Er braucht sich nicht bewegen, wenn er Schmerzen hat. Und er kann atmen, die ganze Zeit.“
Wal soll mit Sender versehen werden
Sollte sich die Gelegenheit bieten, soll der Wal nach Angaben aus dem Schweriner Umweltministerium noch mit einem Sender versehen werden. Damit ließe sich der Standort auch noch erkennen, sollte der Wal später in tieferem Gewässer abtauchen.
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