Berührende Szene: Will sich „Timmy“ freischwimmen?

Am Montagmorgen hatte sich der Wal zunächst freigeschwommen, war nach einem Zickzack-Kurs dann aber wieder auf einer Sandbank gestrandet. Mobilisierungsversuche – durch nahes Heranfahren – brachten keinen Erfolg. Rund zwei Stunden mühten sich Helfer, den zwölf Meter langen Wal von Booten aus in die richtige Richtung zu treiben. Dann war Schluss, der Wal stoppte und blieb am Übergang des Kirchsees zur Wismarbucht, die ihn letztlich in die Ostsee führen könnte, liegen.

Walforscher rät, die Rettungsaktion abzubrechen

Walforscher Fabian Ritter plädierte dafür, das Tier nun wirklich in Frieden zu lassen. „Dieser Wal macht, was er will. Er ist nicht zu kontrollieren und wir müssen jetzt endgültig einsehen, dass es für uns nicht möglich ist, diesen Wal aktiv zu retten“, sagte der Meeresbiologe. „Wir sollten ihm im Moment nur den größten Gefallen tun, indem wir ihn sein lassen.“ Entweder finde er wieder zu Kräften und die Schädigungen seien nicht so groß, sodass er ohne Zutun den erneuten Aufbruch schaffe. „Oder er ist halt auf dem Weg zu seinem Lebensende. Das müssen wir einfach jetzt akzeptieren.“