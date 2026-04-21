French Open wackeln! „Nächster Test entscheidend“

Carlos Alcaraz hat noch nicht entschieden, ob er ab 24. Mai seinen French-Open-Titel verteidigt. Der 22-jährige Spanier, der am Montagabend bei den Laureus Awards in Madrid als bester Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde, will noch einige Testergebnisse nach seiner Verletzung des rechten Handgelenks abwarten.