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„Teufel trägt Prada 2“

Anne Hathaway stahl bei Premiere allen die Show

Star-Style
21.04.2026 08:50
Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway ließen sich bei der Weltpremiere von ...
Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway ließen sich bei der Weltpremiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ in New York feiern.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Bei der Weltpremiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ am Montagabend in New York gab es modisch einiges zu sehen. Eine stach dabei aber alle anderen eindeutig aus: Anne Hathaway!

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Erst am Montag kürte das „People“-Magazin Anne Hathaway zum „Allerschönsten Menschen der Welt“ – und schon abends bewies die 43-Jährige am roten Teppich, dass sie diesem Titel mehr als gerecht wurde.

Maßgeschneidertes Satin-Kleid
Die Schauspielerin, die in „Der Teufel trägt Prada 2“ als Andy Sachs zurückkehrt, erschien am roten Teppich der Weltpremiere in einem roten Traumkleid von Louis Vuitton, das ihr von Chefdesigner Nicolas Ghesquière auf den Leib geschneidert worden war.

Anne Hathaway stahl in ihrem roten Satinkleid von Louis Vuitton allen die Show.
Anne Hathaway stahl in ihrem roten Satinkleid von Louis Vuitton allen die Show.(Bild: EPA/Olga Fedorova)
Anne Hathaway posierte unter anderem mit Stanley Tucci für die Fotografen.
Anne Hathaway posierte unter anderem mit Stanley Tucci für die Fotografen.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Das schulterfreie Satin-Dress bestach durch ein korsettartiges Oberteil, das in einen voluminösen, wadenlangen Rock überging. Dazu kombinierte Hathaway rote Sandaletten sowie funkelnde Ohrringe sowie Armbänder und einen Ring mit rotem Stein.

Zu der schulterfreien Traumrobe trug Anne Hathaway funkelnden Schmuck.
Zu der schulterfreien Traumrobe trug Anne Hathaway funkelnden Schmuck.(Bild: EPA/Olga Fedorova)

Mit Anna-Wintour-Brille am Red Carpet
Doch die Konkurrenz schlief natürlich nicht – trug allerdings nicht Prada. Denn Meryl Streep, die im Film erneut in die Rolle der Miranda Priestly schlüpfte, sah in dem dramatischen Ledercape von Givenchy, das Designerin Sarah Burton entworfen hatte, sowie langen, schwarzen Handschuhen einfach fantastisch aus.

Und ließ es sich nicht nehmen, beim Accessoire eine kleine Anspielung an „Vogue“-Ikone Anna Wintour zu nehmen. Denn wie die einstige Chefredakteurin der bekannten Modezeitschrift, die der Rolle der Miranda Priestly ja als Vorbild diente, trug Streep eine dunkle Sonnenbrille. 

Meryl Streep überraschte in einem roten Ledercape.
Meryl Streep überraschte in einem roten Ledercape.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Dazu kombinierte die Schauspielerin schwarze, lange Handschuhe sowie eine schwarze Sonnenbrille.
Dazu kombinierte die Schauspielerin schwarze, lange Handschuhe sowie eine schwarze Sonnenbrille.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
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Hingucker-Tüllrobe
Den roten Looks von Hathaway und Streep setzte Emily Blunt ein cremeweißes Kleid mit asymmetrischem Schnitt, goldenem Federtop und einem mehrlagigen Tüllrock von Schiaparelli entgegen.

Ebenfalls fesch: Stanley Tucci in einem schwarzen Samtsakko und mit grauer Krawatte sowie passendem Einstecktuch.

Emily Blunt war in ihrer Tüllrobe in Cremeweiß und Gold ein wahrer Hingucker.
Emily Blunt war in ihrer Tüllrobe in Cremeweiß und Gold ein wahrer Hingucker.(Bild: AP/Evan Agostini)
Auch fesch: Stanley Tucci in einem schicken Anzug.
Auch fesch: Stanley Tucci in einem schicken Anzug.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Die Stars von „Der Teufel trägt Prada 2“ am roten Teppich in New York.
Die Stars von „Der Teufel trägt Prada 2“ am roten Teppich in New York.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Lady Gaga ganz in Schwarz
Ebenso am roten Teppich dabei war Lady Gaga. Die Sängerin ist mit dem Song „Runway“ bereits im Trailer zu „Der Teufel trägt Prada 2“ zu hören. Ob sie auch im Film in einer Gastrolle zu sehen ist, ist bislang allerdings ein gut gehütetes Geheimnis.

Am Red Carpet strahlte die Sängerin in ihrer schwarzen Robe aber jedenfalls schön wie die Stars des Films.

Glamour-Auftritt: Lady Gaga kam in einer schwarzen Robe im Mermaid-Schnitt.
Glamour-Auftritt: Lady Gaga kam in einer schwarzen Robe im Mermaid-Schnitt.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Die Modewelt-Satire basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die für die langjährige „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour gearbeitet hatte. „Der Teufel trägt Prada 2“ soll in Deutschland am 30. April in die Kinos kommen (in den USA am 1. Mai).

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