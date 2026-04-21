Anne Hathaway stahl bei Premiere allen die Show

Bei der Weltpremiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ am Montagabend in New York gab es modisch einiges zu sehen. Eine stach dabei aber alle anderen eindeutig aus: Anne Hathaway!
Erst am Montag kürte das „People“-Magazin Anne Hathaway zum „Allerschönsten Menschen der Welt“ – und schon abends bewies die 43-Jährige am roten Teppich, dass sie diesem Titel mehr als gerecht wurde.
Maßgeschneidertes Satin-Kleid
Die Schauspielerin, die in „Der Teufel trägt Prada 2“ als Andy Sachs zurückkehrt, erschien am roten Teppich der Weltpremiere in einem roten Traumkleid von Louis Vuitton, das ihr von Chefdesigner Nicolas Ghesquière auf den Leib geschneidert worden war.
Das schulterfreie Satin-Dress bestach durch ein korsettartiges Oberteil, das in einen voluminösen, wadenlangen Rock überging. Dazu kombinierte Hathaway rote Sandaletten sowie funkelnde Ohrringe sowie Armbänder und einen Ring mit rotem Stein.
Mit Anna-Wintour-Brille am Red Carpet
Doch die Konkurrenz schlief natürlich nicht – trug allerdings nicht Prada. Denn Meryl Streep, die im Film erneut in die Rolle der Miranda Priestly schlüpfte, sah in dem dramatischen Ledercape von Givenchy, das Designerin Sarah Burton entworfen hatte, sowie langen, schwarzen Handschuhen einfach fantastisch aus.
Und ließ es sich nicht nehmen, beim Accessoire eine kleine Anspielung an „Vogue“-Ikone Anna Wintour zu nehmen. Denn wie die einstige Chefredakteurin der bekannten Modezeitschrift, die der Rolle der Miranda Priestly ja als Vorbild diente, trug Streep eine dunkle Sonnenbrille.
Hingucker-Tüllrobe
Den roten Looks von Hathaway und Streep setzte Emily Blunt ein cremeweißes Kleid mit asymmetrischem Schnitt, goldenem Federtop und einem mehrlagigen Tüllrock von Schiaparelli entgegen.
Ebenfalls fesch: Stanley Tucci in einem schwarzen Samtsakko und mit grauer Krawatte sowie passendem Einstecktuch.
Lady Gaga ganz in Schwarz
Ebenso am roten Teppich dabei war Lady Gaga. Die Sängerin ist mit dem Song „Runway“ bereits im Trailer zu „Der Teufel trägt Prada 2“ zu hören. Ob sie auch im Film in einer Gastrolle zu sehen ist, ist bislang allerdings ein gut gehütetes Geheimnis.
Am Red Carpet strahlte die Sängerin in ihrer schwarzen Robe aber jedenfalls schön wie die Stars des Films.
Die Modewelt-Satire basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die für die langjährige „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour gearbeitet hatte. „Der Teufel trägt Prada 2“ soll in Deutschland am 30. April in die Kinos kommen (in den USA am 1. Mai).
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