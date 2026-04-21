Exekutor will ORF-Gebühr von Gehörlosem einheben

„Ich weiß echt nicht mehr, wie wir weiter vorgehen sollen“, sagt Isolde W. (vollständiger Name der Redaktion bekannt, Anm.). Vor wenigen Wochen hielt ihr 34-jähriger Sohn Florian auf einmal einen Brief vom Gericht in der Hand. 630,02 Euro – dieser Betrag sollte ihm in Summe vom Gehalt gepfändet werden.