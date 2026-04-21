Fußball-Talent wurde Opfer von Messerangriff

Ermittlungen laufen

Anschließend habe der 19-Jährige aus Guinea-Bissau weitere Operationen durchlaufen und sei mittlerweile aus dem künstlichen Koma erwacht. „Der FC Midtjylland steht in engem Dialog und enger Zusammenarbeit mit den Behörden und unterstützt Alamara Djabi und seine Familie. Aus Respekt vor den laufenden Ermittlungen der Polizei, einschließlich Zeugenbefragungen und Untersuchungen, geben wir keine weiteren Kommentare ab“, lässt der Verein zudem wissen.