Fußball-Talent wurde Opfer von Messerangriff

Wie der dänische Erstligist Midtjylland mitgeteilt hat, wurde Alamara Djabi am vergangenen Sonntag zum Opfer eines Messerangriffs. Das Leben des 19-Jährigen konnte durch eine Not-Operation gerettet werden. Die dänische Polizei fahndet unterdessen nach einem Verdächtigen.
„Am Wochenende kam es in Herning zu einer schweren Messerattacke, bei der der 19-jährige Alamara Djabi vom FC Midtjylland schwer verletzt wurde. Alamara Djabi schwebte anschließend in Lebensgefahr und wurde notoperiert“, lässt Midtylland in einem offiziellen Statement wissen.
Ermittlungen laufen
Anschließend habe der 19-Jährige aus Guinea-Bissau weitere Operationen durchlaufen und sei mittlerweile aus dem künstlichen Koma erwacht. „Der FC Midtjylland steht in engem Dialog und enger Zusammenarbeit mit den Behörden und unterstützt Alamara Djabi und seine Familie. Aus Respekt vor den laufenden Ermittlungen der Polizei, einschließlich Zeugenbefragungen und Untersuchungen, geben wir keine weiteren Kommentare ab“, lässt der Verein zudem wissen.
Die dänische Polizei fahndet derzeit nach einem Verdächtigen. Weitere Hintergründe werden derzeit noch nicht genannt. Djabi hat bisher zwei Einsätze für die erste Mannschaft von Midtjylland absolviert.
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