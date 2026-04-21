Crans-Montana-Opfer erhielten Spitalsrechnungen

Familien sollen keine Kosten entstehen

Die Beträge reichen von umgerechnet rund 18.000 Euro bis zu etwa 75.000 Euro. In den Schreiben ist jedoch vermerkt, dass die Rechnungen nicht bezahlt werden müssen. Nach Angaben der kantonalen Gesundheitsbehörden handelt es sich um einen Verwaltungsfehler. Die medizinischen Leistungen würden vollständig vom Kanton Wallis und gegebenenfalls von der Schweizerischen Eidgenossenschaft übernommen, für die Familien entstünden keine Kosten. Auch der italienische Staat werde nicht belastet.