Ungarns Kinderschutzgesetz verstößt gegen EU-Recht

Magyar kämpft um Freigabe eingefrorener EU-Milliarden

Die Europäische Union erwartet vom designierten ungarischen Regierungschef Péter Magyar, dass unter seiner Führung die ungarische Gesetzgebung der Grundrechtecharta angepasst wird. Derzeit sind Milliarden an EU-Geldern für Ungarn eingefroren, unter anderem auch wegen des „Kinderschutzgesetzes“. Magyar hatte im Wahlkampf versprochen, eine baldige Freigabe der Mittel zu erreichen. Zu den Rechten von LGBTQ-Personen hat er sich aber während des Wahlkampfes sehr wenig geäußert. In seiner Siegesrede nach der Parlamentswahl am 12. April versprach der 45-Jährige allerdings, dass seine Regierung niemanden abstempeln oder diskriminieren werde, „ganz gleich, wen man liebt“.