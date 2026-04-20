Kosmische Botschaft: Warum genau jetzt alles kippt

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter blickt auf eine herausfordernde Wochenmitte: Bis Mittwoch dominieren innere Anspannung, Gereiztheit und Konzentrationsprobleme. Entscheidungen fallen schwer, vieles wirkt belastender als es ist – daher rät sie, bewusst innezuhalten, statt impulsiv zu reagieren. Ab Donnerstag hellt sich die Stimmung deutlich auf: Die Energie wird leichter, klarer und zuversichtlicher. Neue Perspektiven tun sich auf, und zum Wochenende hin sorgen positive Frühlingsgefühle für mehr Leichtigkeit und Optimismus.
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