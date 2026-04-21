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Frau attackiert

Versuchte Vergewaltigung im Zug: Festnahme

Wien
21.04.2026 12:34
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Symbolbild(Bild: sos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Montagnachmittag ist es in Wien-Donaustadt in einem Zug beim Bahnhof Stadlau zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen. Ein Mann soll eine Frau plötzlich attackiert und bedrängt haben.

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Die völlig verängstigte Frau konnte sich mithilfe von Zeugen losreißen. Sie blieb dabei unverletzt. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort von Fahrgästen angehalten. Die alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen fest.

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Identität noch unklar
Die Identität des Mannes ist bislang unklar, er verweigert jede Aussage. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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