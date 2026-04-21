„Kronzeuge Schmid“: ÖVP fordert nun Machtwort ein

„Vorgang ist höchst aufklärungswürdig“

Die ÖVP erhöht nun über ihren Justizsprecher Klaus Fürlinger – wie Wöginger ein Oberösterreicher – den Druck auf den Koalitionspartner, konkret auf Justizministerin Anna Sporrer. Fürlinger spricht von einem „höchst aufklärungswürdigen“ Vorgang und sieht in der Abtretung der Ermittlungen an die WKStA einen Bruch mit rechtsstaatlichen Mindeststandards. Wenn ausgerechnet jene Behörde, die den Kronzeugenstatus für Schmid vorbereitet habe, nun selbst gegen ihn ermittle, habe das „mit einem Rechtsstaat im herkömmlichen Sinn wenig zu tun“.