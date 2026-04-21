Trump von Beratern aus Situation Room ferngehalten

Zwischen Drohungen und Verhandlungen

Parallel dazu bleibt die geopolitische Lage angespannt. Kurz vor Ablauf der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist weiterhin unklar, ob die Friedensgespräche fortgesetzt werden. Während sich die US-Regierung optimistisch zeigt und von möglichen Verhandlungen in Pakistan spricht, weist Teheran entsprechende Berichte zurück.