Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heikle Iran-Sitzung

Trump von Beratern aus Situation Room ferngehalten

Außenpolitik
21.04.2026 13:22
Die Zweifel an Trumps Führungsstil wachsen – offenbar auch in seinem innersten Kreis an ...
Die Zweifel an Trumps Führungsstil wachsen – offenbar auch in seinem innersten Kreis an Beratern.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während die Welt vor der nächsten Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran bangt, rücken neue Einblicke hinter die Kulissen des Weißen Hauses in den Fokus: Ausgerechnet in einer entscheidenden Phase soll Präsident Donald Trump von seinen eigenen Beratern auf Distanz gehalten worden sein.

0 Kommentare

Im Zentrum steht ein dramatisches Ereignis rund um den Abschuss eines US-Kampfjets über dem Iran. Zwei Soldaten galten zunächst als vermisst, die Lage entwickelte sich zur akuten Krise. Doch statt den Präsidenten eng in die laufenden Entscheidungen einzubinden, trafen seine Berater eine ungewöhnliche Maßnahme.

Präsident hätte Lage zusätzlich verkompliziert
Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, hielten enge Mitarbeiter Trump während einer entscheidenden Phase bewusst aus einer Krisensitzung heraus. Sie befürchteten demnach, seine Ungeduld könnte die Lage zusätzlich verkomplizieren. Statt ihn laufend einzubinden, sei er nur zu „relevanten Momenten“ informiert worden.

Während im sogenannten Situation Room nahezu minütlich Updates zur riskanten Rettungsmission einliefen, blieb Trump außen vor und wurde telefonisch auf dem Laufenden gehalten. Erst nachdem der zweite Soldat in einer heiklen Operation geborgen worden war, entspannte sich die Lage.

Impulsiver Führungsstil eine Herausforderung
Diese Episode wirft ein Schlaglicht auf den internen Umgang mit dem Präsidenten in einer militärischen Ausnahmesituation. Laut „Wall Street Journal“ ist Trumps impulsiver Führungsstil im Kontext eines länger andauernden Krieges eine neue Herausforderung – für ihn selbst ebenso wie für sein Team.

Zwischen Drohungen und Verhandlungen
Parallel dazu bleibt die geopolitische Lage angespannt. Kurz vor Ablauf der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist weiterhin unklar, ob die Friedensgespräche fortgesetzt werden. Während sich die US-Regierung optimistisch zeigt und von möglichen Verhandlungen in Pakistan spricht, weist Teheran entsprechende Berichte zurück.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte, man stehe „kurz vor einem Abkommen“. Gleichzeitig machte Präsident Trump deutlich, dass eine Verlängerung der Waffenruhe „höchst unwahrscheinlich“ sei. Für den Fall eines Scheiterns drohte er erneut mit massiven Angriffen.

Auch aus dem Iran kommen scharfe Töne: Parlamentspräsident Mohammed Baqer Qalibaf kündigte an, man verfüge über „neue Trümpfe auf dem Schlachtfeld“, sollte der Krieg wieder aufflammen.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump hat nur wenige Tage nach dem ersten Bild ein weiteres mit Jesus ...
„Finde das recht nett“
Trump postet schon wieder ein Bild mit Jesus
15.04.2026
Drei Iran-Szenarien
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
21.04.2026
Hickhack um Gespräche
Hinter den Kulissen brodelt es: Iran zögert wieder
20.04.2026

Zweifel an Strategie wachsen
Die Kombination aus militärischem Druck, widersprüchlichen Signalen und internen Spannungen wirft zunehmend Fragen zur Strategie Washingtons auf. Während Trump öffentlich mit markigen Drohungen auftritt, zeigen Berichte über seine zeitweise Ausgrenzung aus zentralen Entscheidungsprozessen ein anderes Bild.

Gerade in einer Phase, in der es um mögliche Verhandlungen und eine dauerhafte Lösung geht, könnte dieser Widerspruch an Bedeutung gewinnen. Denn ob die Gespräche tatsächlich zustande kommen – oder die Waffenruhe endet – ist derzeit völlig offen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
21.04.2026 13:22
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald Trump
USAIran
WSJ
EskalationKonfliktKrise
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
254.226 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
150.118 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
Rattengift im Babybrei! Kripo jagt HiPP-Erpresser
133.392 mal gelesen
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
623 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
594 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Ausland
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
541 mal kommentiert
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Mehr Außenpolitik
Heikle Iran-Sitzung
Trump von Beratern aus Situation Room ferngehalten
Israel droht
„Hisbollah-Chef wird ,mit seinem Kopf bezahlen‘“
Justiz unter Druck
„Kronzeuge Schmid“: ÖVP fordert nun Machtwort ein
Gerichtsurteil:
Ungarns Kinderschutzgesetz verstößt gegen EU-Recht
Hat ihn eingeladen
Magyar: Netanyahu soll in Ungarn verhaftet werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf