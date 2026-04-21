Schock-Fund in Wien: Granate lag in Zählerkasten!

Große Aufregung am Montagnachmittag in einem Mehrparteienhaus in Wien-Fünfhaus: Eigentlich sollte es nur eine routinemäßige Gaszählerablesung werden – doch dann der Schock! In einem unscheinbaren Zählerkasten im Hausgang entdeckte ein Mitarbeiter eine mit Klebeband umwickelte Handgranate.