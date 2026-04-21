Schock-Fund in Wien: Granate lag in Zählerkasten!

Große Aufregung am Montagnachmittag in einem Mehrparteienhaus in Wien-Fünfhaus: Eigentlich sollte es nur eine routinemäßige Gaszählerablesung werden – doch dann der Schock! In einem unscheinbaren Zählerkasten im Hausgang entdeckte ein Mitarbeiter eine mit Klebeband umwickelte Handgranate.
Sofort wurden die Einsatzkräfte zum Henriettenplatz alarmiert. Ein sprengstoffkundiger Experte der Wiener Polizei bestätigte: Es handelt sich tatsächlich um eine echte Granate! Umgehend rückte der Entminungsdienst des Bundesheeres an und entfernte das gefährliche Kriegsrelikt fachgerecht.
Wer verdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial findet, sollte sofort Abstand halten und umgehend den Notruf 133 wählen. Auf keinen Fall dürfen solche Funde berührt oder bewegt werden!
Glück im Unglück: Durch das schnelle Handeln und die abgelegene Lage des Zählerkastens bestand zu keiner Zeit akute Gefahr für die Hausbewohner. Auch das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde eingeschaltet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.