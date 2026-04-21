„Hisbollah-Chef wird ,mit seinem Kopf bezahlen‘“

Libanon: „Verhandlungen mit Israel nur über Botschafter“

Am Montag meldete sich Libanons Präsident Joseph Aoun über die bevorstehenden Verhandlungen in Washington zu Wort. Der Libanon wolle künftige Verhandlungen mit Israel über eine Delegation unter dem ehemaligen Botschafter in Washington, Simon Karam, führen. Keine andere Partei werde an dem Prozess beteiligt sein oder den Libanon vertreten – möglicherweise eine Anspielung auf die Hisbollah. Die libanesische Regierung und ihre Armee sind keine Konfliktpartei des Kriegs zwischen der Hisbollah und den USA.