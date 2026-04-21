Polizist bei Kontrolle mehrere Meter mitgerissen

Beamter hatte wohl Glück

Zunächst hatte der 28-jährige Österreicher noch angehalten, doch bei der Frage nach seinen Papieren trat der Lenker plötzlich aufs Gas und versuchte zu flüchten. Dabei kam es zur Eskalation: Ein Polizist wurde mehrere Meter mitgerissen, als er versuchte, den Wagen zu stoppen. Glück im Unglück – der Beamte konnte sich rasch wieder aufrappeln und wurde nur leicht verletzt.