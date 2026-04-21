Polizist bei Kontrolle mehrere Meter mitgerissen

Heftige Szenen hatten sich in der Nacht auf Dienstag in Wien-Liesing abgespielt, als Polizisten versuchten, einen Drogenlenker anzuhalten. Beim Versuch, den Mann zu stoppen, wurde ein Beamter sogar mehrere Meter mit dem Auto mitgeschleift. Wie durch ein Wunder wurde er nur leicht verletzt.
Ein Routineeinsatz der Polizei hat sich in der Nacht zu einer regelrechten Chaos-Szene entwickelt. Bei einer Kontrolle um 1.10 Uhr in der Brunner Straße dürfte ein 28-jähriger Österreicher sofort geahnt haben, dass es für ihn ernst wird – laut Polizei stand er mutmaßlich unter Drogeneinfluss.
Beamter hatte wohl Glück
Zunächst hatte der 28-jährige Österreicher noch angehalten, doch bei der Frage nach seinen Papieren trat der Lenker plötzlich aufs Gas und versuchte zu flüchten. Dabei kam es zur Eskalation: Ein Polizist wurde mehrere Meter mitgerissen, als er versuchte, den Wagen zu stoppen. Glück im Unglück – der Beamte konnte sich rasch wieder aufrappeln und wurde nur leicht verletzt.
Die Flucht des jungen Mannes endete wenig später abrupt, als der Pkw gegen einen Betonpfeiler prallte. Der Mann sprang anschließend aus dem Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort, weit kam er jedoch nicht. Die Einsatzkräfte konnten ihn nach kurzer Zeit stellen und festnehmen, hieß es seitens Polizeisprecher Philipp Haßlinger.
Mann ohne Führerschein
Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und von der Berufsrettung versorgt, bevor er ins Spital gebracht wurde. Wie sich später herausstellte, hatte er nicht einmal einen Führerschein. Eine Anzeige folgte prompt.
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