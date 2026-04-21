Ryanair beruhigt: im Sommer kein Kerosin-Mangel

Höchst unzufrieden ist O´Leary hingegen mit der heimischen Regierung. Sie müsse bis 1. Mai die Luftverkehrsabgabe genannte Ticketsteuer abschaffen. Diese macht 12 Euro pro Flug aus und sorge dafür, dass Österreich für günstige Airlines zu teuer sei. Level, Easyjet und zuletzt Wizzair haben deshalb ihre Flüge aus Österreich schon eingestellt. Ryanair hat bisher seine bei uns fix stationierte Flotte von bis zu 21 auf aktuell 14 Maschinen reduziert, die Flugverbindungen sanken um 9 auf 83. Das Ultimatum sei fix, droht der Ryanair-Konzernchef: „Wir machen dann den Winterflugplan. Wird die Steuer nicht gestrichen, werden ein, zwei weitere Maschinen abgezogen.“