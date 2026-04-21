Ryanair beruhigt: im Sommer kein Kerosin-Mangel

Michael O´Leary, Boss von Europas größter Fluglinie Ryanair, gibt Entwarnung für den Sommerurlaub: Er erwartet keine größere Knappheit bei Kerosin. Ryanair selbst habe 80 Prozent seines Bedarfs gesichert. Ein Ultimatum bis 1. Mai stellt er jedoch Österreichs Regierung. Sie müsse die Ticketsteuer abschaffen.
„Wir rechnen nicht, dass Flüge wegen Kerosinmangel gecancelt werden. Das wird den Sommerflugplan nicht beeinflussen“, ergänzt Andreas Gruber, Österreichchef von Ryanair. Konkret habe man bis März 2027 laufende Verträge mit Kerosin-Lieferanten auf rund 250 Flughäfen in Europa. In Wien ist die OMV-Raffinerie in Schwechat der Partner. Andere in der Branche sind weniger optimistisch. Ab Juni könnte es Knappheit auf einigen Airports geben, speziell in Ländern, die keine eigene Raffinerie haben und den Flugzeugtreibstoff daher komplett importieren müssen.
Höchst unzufrieden ist O´Leary hingegen mit der heimischen Regierung. Sie müsse bis 1. Mai die Luftverkehrsabgabe genannte Ticketsteuer abschaffen. Diese macht 12 Euro pro Flug aus und sorge dafür, dass Österreich für günstige Airlines zu teuer sei. Level, Easyjet und zuletzt Wizzair haben deshalb ihre Flüge aus Österreich schon eingestellt. Ryanair hat bisher seine bei uns fix stationierte Flotte von bis zu 21 auf aktuell 14 Maschinen reduziert, die Flugverbindungen sanken um 9 auf 83. Das Ultimatum sei fix, droht der Ryanair-Konzernchef: „Wir machen dann den Winterflugplan. Wird die Steuer nicht gestrichen, werden ein, zwei weitere Maschinen abgezogen.“
Auch Landespolitiker drängen auf Abschaffung der Ticketsteuer
Rückenwind bekommt O´Leary von den österreichischen Tourismus-Landesräten. Sie verlangen ebenfalls einheitlich die Abschaffung, weil sonst die regionalen Flughäfen und der gesamte Fremdenverkehr leiden. Linz etwa ist mit seinen nur zwei Flügen in der Woche für die Ryanair bereit ein Wackelkandidat . . .
Auch der Flughafen Wien werde erstmals seit Corona ein Passagierminus einfahren, weil die Reisenden auf günstigere Airports ausweichen. Bratislava z. B. dürfte 170 Prozent mehr Fluggäste schaffen.
Parallel drängt Ryanair auch auf eine Senkung der Flugsicherungsgebühren der Austro Control, die seit Corona um 60 Prozent hinaufgesetzt wurden. Und auch der Flughafen Wien solle wieder attraktivere Gebühren anbieten.
Stimmen die Bedingungen wieder, dann verspricht O´Leary für Österreich weitere Investitionen von 1 Milliarde Dollar, zehn zusätzliche Maschinen, 40 neue Routen und mehr Angebot auf den Regionalflughäfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.