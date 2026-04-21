Der letzte Tanz ein Highlight –aber was folgt?

Die Schattenseiten des Karrierendes

Wie wichtig gutes Coaching und eine Perspektive für danach sind, weiß auch Sabine Pata. Weil sie miterleben musste, was ein Karrierende mit der Psyche eines Sportlers machen kann, hat sie ein eigenes Studienprogramm für Leistungssportler ins Leben gerufen. „Ich habe den Suizid einer Olympiaathletin miterlebt und da habe ich gehandelt. Denn die Leistungen eines Spitzensportlers müssen bei Unternehmen als wertvolle Berufserfahrung anerkannt werden“, erklärt sie. „Ja, die Lebensschule Sport ist wertvoller als jede andere Ausbildung. Du lernst durchhalten, organisieren, Kontakte knüpfen und halten aber vor allem Selbstständigkeit“, bestätigt Onea.