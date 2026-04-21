Bundesliga: „Explosive“ Stimmung vor Kellerduell

„Explosive“ Stimmung! Vor dem Bundesliga-Kellerduell zwischen Blau-Weiß Linz und dem WAC wurde in der Nacht ein Feuerwerk vor dem Teamhotel der „Wölfe“ gezündet.
Laut „Krone“-Informationen kam es gegen 3:30 Uhr vor dem Teamhotel des WAC in Ansfelden zu einem nächtlichen Feuerwerk. Hinter der Aktion sollen mutmaßlich Fans von Blau-Weiß Linz stecken. Allerdings: Die meisten Spieler der Wolfsberger bekamen vom Lärm offenbar gar nichts mit.
Kellerduell in Linz
Am (heutigen) Dienstag (ab 18 Uhr live im Sportkrone.at-Ticker) steigt in Linz der zweite Teil des brisanten Abstiegsduells. Das erste Aufeinandertreffen am Samstag in Wolfsberg endete torlos.
WAC mit Chance auf Polster
Die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger will nach zwei Remis unter seiner Führung den ersten Sieg holen. Mit einem Erfolg könnte der WAC den Vorsprung auf Blau-Weiß auf fünf Punkte ausbauen.
Blau-Weiß kämpft gegen „Rote Laterne“
Für die Linzer geht es um alles: Mit einem Sieg könnte Blau-Weiß die „Rote Laterne“ abgeben und die Kärntner ans Tabellenende schicken.
Die Antwort soll jedenfalls am Platz folgen.
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