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Feuerwerk vor Hotel

Bundesliga: „Explosive“ Stimmung vor Kellerduell

Bundesliga
21.04.2026 12:36
Symbolbild mit KI erstellt: Vor dem Hotel des WAC zündeten offenbar Fans von Blau-Weiß Linz ...
Symbolbild mit KI erstellt: Vor dem Hotel des WAC zündeten offenbar Fans von Blau-Weiß Linz mitten in der Nacht ein Feuerwerk.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, Krone KREATIV/KI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Explosive“ Stimmung! Vor dem Bundesliga-Kellerduell zwischen Blau-Weiß Linz und dem WAC wurde in der Nacht ein Feuerwerk vor dem Teamhotel der „Wölfe“ gezündet.

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Laut „Krone“-Informationen kam es gegen 3:30 Uhr vor dem Teamhotel des WAC in Ansfelden zu einem nächtlichen Feuerwerk. Hinter der Aktion sollen mutmaßlich Fans von Blau-Weiß Linz stecken. Allerdings: Die meisten Spieler der Wolfsberger bekamen vom Lärm offenbar gar nichts mit.

Kellerduell in Linz
Am (heutigen) Dienstag (ab 18 Uhr live im Sportkrone.at-Ticker) steigt in Linz der zweite Teil des brisanten Abstiegsduells. Das erste Aufeinandertreffen am Samstag in Wolfsberg endete torlos.

Lesen Sie auch:
Gibt es diesmal einen Sieger?
Hier im Liveticker:
Blau-Weiß Linz gegen den WAC ab 18.30 Uhr LIVE
21.04.2026

WAC mit Chance auf Polster
Die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger will nach zwei Remis unter seiner Führung den ersten Sieg holen. Mit einem Erfolg könnte der WAC den Vorsprung auf Blau-Weiß auf fünf Punkte ausbauen.

Blau-Weiß kämpft gegen „Rote Laterne“
Für die Linzer geht es um alles: Mit einem Sieg könnte Blau-Weiß die „Rote Laterne“ abgeben und die Kärntner ans Tabellenende schicken.

Die Antwort soll jedenfalls am Platz folgen.

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