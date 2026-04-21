Bundesliga: „Explosive“ Stimmung vor Kellerduell

Laut „Krone“-Informationen kam es gegen 3:30 Uhr vor dem Teamhotel des WAC in Ansfelden zu einem nächtlichen Feuerwerk. Hinter der Aktion sollen mutmaßlich Fans von Blau-Weiß Linz stecken. Allerdings: Die meisten Spieler der Wolfsberger bekamen vom Lärm offenbar gar nichts mit.