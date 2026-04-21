„Sie hat die Klasse, länger in Top 100 zu sein“

Knapp 16.700 Euro, dazu 81 Weltranglistenpunkte, die sie wieder an die Top 100 heran hieven: Sinja Kraus verließ Oeiras, westlich von Lissabon, mit breitem Grinsen. Auch, wenn der große Coup ausblieb, die 23-jährige Wienerin im Finale unterlag. „Es war dennoch eine gute Woche für mich“, lächelt Kraus. Die noch am Sonntag in das rund 650 Kilometer entfernte Madrid fuhr, dort gestern, knapp 24 Stunden nach dem Finale, die erste Quali-Runde des Masters spielte, genau wie Anastasia Potapova, während Julia Grabher fix im Hauptfeld steht, zum Start auf Paula Badosa trifft.