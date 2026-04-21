Josef Pröll spricht über die Zukunft des ÖFB

Der ÖFB ist aktuell in aller Munde! In rund 50 Tagen startet die Weltmeisterschaft und der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll übt sein Amt seit einem Jahr aus. In „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ spricht er über den Status quo, die Chancen bei der WM-Endrunde sowie die zukünftige Ausrichtung des Verbandes.