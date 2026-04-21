Seien Sie beim Schlager Rapid vs Salzburg dabei

Am kommenden Sonntag tritt der Rekordmeister aus Wien auf die Bullen aus Salzburg. Nach den letzten Punkteverlusten der Roten Bullen geht es für diese um die Chance, noch in der oberen Hälfte der Meistergruppe zu verleiben. Für Rapid gilt es den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Wir verlosen 2x2 Tickets für die Partie am 26,04.
Das Duell zwischen Rapid und Salzburg verspricht einmal mehr Hochspannung. Während die Wiener vor heimischem Publikum unbedingt punkten müssen, um den Kontakt zur Tabellenspitze nicht abreißen zu lassen, stehen die Salzburger spürbar unter Druck. Die jüngsten Umfaller der „Bullen“ haben die Lage in der Meistergruppe verschärft – ein weiterer Punkteverlust könnte im Titelrennen frühzeitig Folgen haben. Gerade deshalb ist mit einem intensiven, temporeichen Schlagabtausch zu rechnen, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.
Für die Fans ist das Kräftemessen der beiden Traditionsklubs ohnehin eines der Highlights der Saison. Emotionen, volle Ränge und Fußball auf hohem Niveau sind garantiert, wenn Grün-Weiß auf Rot-Weiß trifft.
Mitmachen und gewinnen
Wir verlosen für die Partie am 26.4. um 14:30 2x2 Karten. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus bis zum Teilnahmeschluss am 24.4, 12:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance auf die Tickets für die Partie erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Sport-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.