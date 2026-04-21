Seien Sie beim Schlager Rapid vs Salzburg dabei

Das Duell zwischen Rapid und Salzburg verspricht einmal mehr Hochspannung. Während die Wiener vor heimischem Publikum unbedingt punkten müssen, um den Kontakt zur Tabellenspitze nicht abreißen zu lassen, stehen die Salzburger spürbar unter Druck. Die jüngsten Umfaller der „Bullen“ haben die Lage in der Meistergruppe verschärft – ein weiterer Punkteverlust könnte im Titelrennen frühzeitig Folgen haben. Gerade deshalb ist mit einem intensiven, temporeichen Schlagabtausch zu rechnen, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.