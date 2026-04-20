Deepfake-Opfer: „Wenn es bimmelt, krieg ich Angst“

Ein junger Kärntner Unternehmer wurde Opfer einer bösartigen Erpressung nach einem Chat auf Instagram. Die Täter drohten, entwürdigende KI-Bilder und Videos an seine Kontakte zu schicken. Der „Krone“ erzählt er, wie es dazu kommen konnte.
„Immer, wenn das Telefon bimmelt, krieg ich Angst“, schildert der 21-jährige Simon Wieland seine derzeitige Horror-Situation. Alles begann mit einer Kontaktanfrage und einem kurzen Chat auf Instagram.
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