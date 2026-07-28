Nervosität in Ländern

Die Schicksalsfrage, vor der die ÖVP steht

Nachgefragt
28.07.2026 19:00
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Schwache Umfragewerte und zwei wackelnde ÖVP-Hochburgen erhöhen den Druck auf die Volkspartei. Im krone.tv-Talk „Nachgefragt“ spricht Innenpolitik-Redakteur Nikolaus Frings von einer Schicksalsfrage für die ÖVP: „Opfert man einen ohnehin nicht gewählten Kanzler, um womöglich mehr Landeshauptleute zu behalten?“ Vor allem mit Blick auf die Landtagswahlen in Oberösterreich und Tirol könnte diese Entscheidung noch brisant werden. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!

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