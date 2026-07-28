Traktor überschlug sich: 78-Jähriger verletzt

Der Lenker wurde geborgen und ins Spital geflogen, Feuerwehren verhinderten ein weiteres Abrutschen des Traktors, der von einem Unternehmen abgeschleppt werden musste. Das Helikopterteam flog auch einen Arbeiter, dessen Körper von Flüssigasphalt bespritzt worden war.
Einen Traktor mit einem leichten, mit Brennholz beladenen Anhänger lenkte am Montag gegen 11 Uhr ein 78-Jähriger auf einem Forstweg in seinem Waldgebiet in der Gemeinde Paternion talwärts.
Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers beschleunigte der Traktor in einer Rechtskurve, überschlug sich und kam seitlich zu liegen. Der 78-Jährige konnte sich selbstständig aus der Fahrerkabine befreien.
Nach der Erstversorgung sowie einer durchgeführten Seilbergung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen.
Die Freiwilligen Feuerwehren Paternion und Feistritz/Drau sicherten den Traktor gegen weiteres Abrutschen. Anschließend wurde das Fahrzeug von einem privaten Unternehmen geborgen.
Bitumen auf Körper gespritzt
Ebenfalls mit einer fahrenden Arbeitsmaschine verunglückte Montagnachmittag ein 30-Jähriger: Er hatte mit dem Gefährt flüssiges Bitumen auf eine Fahrbahn in Villach-Land aufgebracht. Dann musste er nachladen: Aus einem 200-Liter-Metallfass wollte er Bitumen in die Maschine leeren. Beim Aufschrauben passierte jedoch ein Fehler und der Flüssigasphalt trat mit hohem Druck aus, spritzte auf den Körper des Arbeiters, der vom RK1-Team ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden musste.
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