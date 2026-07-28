Traktor überschlug sich: 78-Jähriger verletzt

Bitumen auf Körper gespritzt

Ebenfalls mit einer fahrenden Arbeitsmaschine verunglückte Montagnachmittag ein 30-Jähriger: Er hatte mit dem Gefährt flüssiges Bitumen auf eine Fahrbahn in Villach-Land aufgebracht. Dann musste er nachladen: Aus einem 200-Liter-Metallfass wollte er Bitumen in die Maschine leeren. Beim Aufschrauben passierte jedoch ein Fehler und der Flüssigasphalt trat mit hohem Druck aus, spritzte auf den Körper des Arbeiters, der vom RK1-Team ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden musste.