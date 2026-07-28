Herzliche Hochzeit: Liebe, Lachen und Applaus

Dass Andi mittlerweile selbst mit viel Talent auf der Theaterbühne steht, macht das Glück wohl zusätzlich perfekt. Gemeinsam mit Familie, Freunden sowie Weggefährten wurde auf das Brautpaar angestoßen, gelacht und bis spät in die Nacht gefeiert. Sängerin Julia Steen begleitete die Zeremonie sogar live. Und natürlich durfte an diesem Tag auch die eine oder andere Einlage nicht fehlen, bei der die Gäste selbst zu Schauspielern wurden. Applaus gab es bei dieser Hochzeit jedenfalls besonders viel. Liebe, Humor und eine große Menge an Herzen standen im Rampenlicht.