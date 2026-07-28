Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das Stück des Lebens

Herzliche Hochzeit: Liebe, Lachen und Applaus

Kärnten
28.07.2026 21:01
Eine Hochzeit mit viel Emotion, Schmäh und Musik: Die Kabarettistinnen Ina Jovanovic und Nadja ...
Eine Hochzeit mit viel Emotion, Schmäh und Musik: Die Kabarettistinnen Ina Jovanovic und Nadja Maleh sowie Schlagersängerin Simone Stelzer ließen es sich nicht nehmen, dieser Kärntner Hochzeit beizuwohnen.(Bild: Mathias Taxer Fotografie)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Tausendsassa Christian Krall hat „Ja“ gesagt! Aus einem Wisch nach rechts hat sich ein Match ergeben, das zur Liebe und im sechsten gemeinsamen Jahr amtlich besiegelt wurde.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf der Bühne und vor der Kamera hat Christian Krall schon viele Geschichten inszeniert – nun schrieb er seine wohl schönste selbst. Der vielseitige „Krone“-Redakteur, Leseonkel, Schauspieler und Regisseur gab seinem Partner Andreas Brunner im idyllischen „Lilli’s Feststadl“ das Jawort.

Dass Andi mittlerweile selbst mit viel Talent auf der Theaterbühne steht, macht das Glück wohl zusätzlich perfekt. Gemeinsam mit Familie, Freunden sowie Weggefährten wurde auf das Brautpaar angestoßen, gelacht und bis spät in die Nacht gefeiert. Sängerin Julia Steen begleitete die Zeremonie sogar live. Und natürlich durfte an diesem Tag auch die eine oder andere Einlage nicht fehlen, bei der die Gäste selbst zu Schauspielern wurden. Applaus gab es bei dieser Hochzeit jedenfalls besonders viel. Liebe, Humor und eine große Menge an Herzen standen im Rampenlicht.

Schönster Akt des Lebensstücks
Für Christian und Andreas gilt nun: Der schönste Akt hat gerade erst begonnen. Die „Krone“ wünscht den Frischvermählten für ihre gemeinsame Zukunft eine Ehe voller Glück, Gesundheit und unvergesslicher Zugaben.

Dem Paar gratulierten neben vielen anderen: Schlagersängerin Simone Stelzer, die Kabarettistinnen Nadja Maleh und Ina Jovanovic, Friesacher Burghofspiele-Obmann Helmut Wachernig, Art&Dance-Choreographin Chiara Pichorner, der Rotkreuzler und Lehrbeauftragte Hannes Grabner...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
28.07.2026 21:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
184.107 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
152.656 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
126.035 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
751 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
749 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Gericht
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
724 mal kommentiert
Der 21- und der 19-Jährige sollen sich abwechselnd an einer 16-Jährigen vergangen haben.
Mehr Kärnten
Das Stück des Lebens
Herzliche Hochzeit: Liebe, Lachen und Applaus
Seilbergung
Traktor überschlug sich: 78-Jähriger verletzt
Sport Tv Logo
WAC-Neuling Verhounig
„Scorer-Punkte gehören auf meiner Position dazu!“
Kein Kavaliersdelikt
Kennzeichen-Dieben droht sogar eine Haftstrafe
Tausende Euro weg
Betrüger gab sich als Bankmitarbeiter aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf