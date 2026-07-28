Herzliche Hochzeit: Liebe, Lachen und Applaus

Tausendsassa Christian Krall hat „Ja“ gesagt! Aus einem Wisch nach rechts hat sich ein Match ergeben, das zur Liebe und im sechsten gemeinsamen Jahr amtlich besiegelt wurde.
Auf der Bühne und vor der Kamera hat Christian Krall schon viele Geschichten inszeniert – nun schrieb er seine wohl schönste selbst. Der vielseitige „Krone“-Redakteur, Leseonkel, Schauspieler und Regisseur gab seinem Partner Andreas Brunner im idyllischen „Lilli’s Feststadl“ das Jawort.
Dass Andi mittlerweile selbst mit viel Talent auf der Theaterbühne steht, macht das Glück wohl zusätzlich perfekt. Gemeinsam mit Familie, Freunden sowie Weggefährten wurde auf das Brautpaar angestoßen, gelacht und bis spät in die Nacht gefeiert. Sängerin Julia Steen begleitete die Zeremonie sogar live. Und natürlich durfte an diesem Tag auch die eine oder andere Einlage nicht fehlen, bei der die Gäste selbst zu Schauspielern wurden. Applaus gab es bei dieser Hochzeit jedenfalls besonders viel. Liebe, Humor und eine große Menge an Herzen standen im Rampenlicht.
Schönster Akt des Lebensstücks
Für Christian und Andreas gilt nun: Der schönste Akt hat gerade erst begonnen. Die „Krone“ wünscht den Frischvermählten für ihre gemeinsame Zukunft eine Ehe voller Glück, Gesundheit und unvergesslicher Zugaben.
Dem Paar gratulierten neben vielen anderen: Schlagersängerin Simone Stelzer, die Kabarettistinnen Nadja Maleh und Ina Jovanovic, Friesacher Burghofspiele-Obmann Helmut Wachernig, Art&Dance-Choreographin Chiara Pichorner, der Rotkreuzler und Lehrbeauftragte Hannes Grabner...
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