Betrüger gab sich als Bankmitarbeiter aus

Fünf Tage lang bekam ein Villacher von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter Nachrichten. Schließlich reagierte der 65-Jährige – und überwies unbewusst Tausende Euro.
Am 22. Juli kam die erste SMS-Nachricht auf das Handy des 65-jährigen Villachers. Bis 27. Juli kontaktierte ein angeblicher Bankmitarbeiter den Kärntner per SMS und forderte ihn auf, seine persönlichen Daten sowie seine Bankdaten im Zuge einer ID-Austria-Zertifizierung bekanntzugeben.
Da der Mann nicht auf die Nachrichten reagierte, wurde er schließlich angerufen und aufgefordert, einen Fernzugriff auf sein Online-Banking zu bestätigen. Dadurch konnten die unbekannten Täter zwei Überweisungen durchführen und Tausende Euro ergaunern.
Die Polizei führt Erhebungen.
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