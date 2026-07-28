Kennzeichen-Dieben droht sogar eine Haftstrafe

Fälle wie diese kommen leider immer wieder vor. Für die Besitzer der Fahrzeuge heißt es dann jedoch, rasch reagieren, wie das Bundeskanzleramt auf seiner Website informiert. Zunächst sollte der Diebstahl unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden. Dies gilt auch, wenn der Diebstahl im Ausland erfolgt ist.