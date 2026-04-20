„Ich habe einen solchen Schatz verloren …“

Sie hatte einen Warlord zum Mann, einen Haudegen, wie er im Buch steht. Er war ein Condottiere, so lautet der Begriff im Italienischen. Condottieri waren zumeist adlige Söldnerführer, die auf eigene Kosten ein oder mehrere Fähnlein (ein Fähnlein = 400 Mann) Landsknechte unterhielten. Mit diesen Rotten zogen sie in den Krieg. Papst- oder Kaisertreue, Anschauung oder Glauben spielten dabei keine Rolle. Es war ein reines Kriegsgeschäft, und es ging um viel Geld und Ansehen.