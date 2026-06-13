Vom Kreisverkehr in den Gegenverkehr gekracht

Der Crash zog einen größeren Einsatz nach sich. Die Feuerwehr Lustenau stand mit drei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort im Einsatz. Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie insgesamt acht Sanitätern aus – und zwei Streifen der Bundespolizei mit vier Beamten übernahmen die Unfallaufnahme sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Verkehrsumleitung. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß eine Person.