Vom Kreisverkehr in den Gegenverkehr gekracht

Jede Menge Blechschaden entstand durch einen Crash, der sich am Freitag in Lustenau zugetragen hat. Ein Autofahrer überschätzte wohl seine Fahrkunst und donnerte in zwei Pkw.
Am Freitagnachmittag krachte es in Lustenau: Ein 23-jähriger Pkw-Lenker war auf der L203 (Schweizerstraße) unterwegs und fuhr in den dortigen WOK-Kreisverkehr ein. Beim Ausfahren drückte der Mann aufs Gas, verschätzte sich aber offenbar und verlor die Kontrolle über seinen Boliden, woraufhin dieser in gleich zwei entgegenkommende Fahrzeugen krachte.
Der Crash zog einen größeren Einsatz nach sich. Die Feuerwehr Lustenau stand mit drei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort im Einsatz. Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie insgesamt acht Sanitätern aus – und zwei Streifen der Bundespolizei mit vier Beamten übernahmen die Unfallaufnahme sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Verkehrsumleitung. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß eine Person.
Zwei der beteiligten Autos wurden durch den Crash komplett demoliert und waren nicht mehr fahrbereit, der Abschleppdienst wurde gerufen. Die Ausfahrt des Kreisverkehrs in Fahrtrichtung Dornbirn war für die Dauer der Aufräumarbeiten kurzzeitig komplett gesperrt – Staubildung war die Folge.
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